Из-за пьяного начальника проверят всех руководителей ГАИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Управления МВД в Николаевской области Юрий Седнев.

По его словам, по результатам этой проверки будет принято решение о внеочередной переаттестации всех сотрудников ГАИ области.

"Мы собираемся провести полностью проверку всех руководителей подразделений ГАИ, по результатам этой проверки, если будет такая необходимость, буду обращаться по поводу назначения внеочередной аттестации сотрудников ГАИ по Николаевской области", - сообщил Седнев.

Начальник УМВД области подчеркнул, что будут наказаны все работники управления МВД области, которые дискредитируют авторитет милиции, а за серьезные нарушения пригрозил увольнением и передачей материалов дел в прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, 6 августа около 20.30 на 103-м километре трассы «Ульяновка-Николаев» вследствие нарушения правил дорожного движения водителем «ВАЗ-2170 «Priora» при проезде перекрестка, произошло боковое столкновение его автомобиля с Daewoo Lanos.

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Пассажиры Daewoo Lanos: 29-летняя жительница села Полянецкое Уманского района и ее пятилетний сын, - были доставлены с переломами в больницы в стабильно тяжелом состоянии.

За рулем автомобиля «ВАЗ-2170 «Priora» в момент совершения аварии находился начальник Арбузинского управления ГАИ майор милиции Дмитрий Власюк, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

8 августа начальник управления МВД Украины в Николаевской области Юрий Седнев уволил Власюка из органов внутренних дел.

Также к дисциплинарной ответственности привлечен руководящий состав Арбузинского райотдела милиции, УГАИ УМВД и куратор райотдела от аппарата УМВД.

Седнев был назначен начальником УМВД Украины в Николаевской области 6 августа. Он занял место Валентина Парсенюка, уволенного после резонансных событий во Врадиевке Николаевской области.