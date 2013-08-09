Умерла 11-летняя девочка, находившаяся в коме после попытки убийства

Об этом УНИАН сообщили в Одесской детской областной клинической больнице, куда ребенок был доставлен из Раздельнянского района.

Согласно сообщению, Таня Мунтяну из Новоконстантиновки после попытки удушения впала в кому. Она, не приходя в сознание, скончалась 7 августа.

Как пояснил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, статья уголовного производства будет переквалифицирована, когда из лечебного учреждения поступят соответствующие документы.

«Пока документы из больницы не поступали», - сказал Шаблиенко.

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Как сообщал УНИАН, 30 июля в полночь в дежурную часть Раздельнянского райотдела милиции поступило сообщение от дежурного фельдшера Раздельнянского районной больницы о том, что в медицинское учреждение в бессознательном состоянии доставили 11-летнюю жительницу района со следами удушения на шее.

Спустя двое суток по подозрению в покушении на убийство были задержаны жители района - 19-летний парень и 16-летняя девушка. Установлено, что задержанная сожительствовала с родным братом потерпевшей и проживала вместе с ними. В тот вечер 11-летняя девочка увидела в лесополосе свою будущую родственницу в объятиях неизвестного мужчины, и пообещала рассказать об этом старшему брату. Парень, догнав малолетнюю, свалил ее на землю и прикрыл рот, а его подруга накинула проволоку на шею ребенку и начала душить. Когда девочка потеряла сознание, они оставили ее в кустах, будучи уверенными, что убили. Для того, чтобы запутать следы, еще и сымитировали изнасилование, сняв с нее нижнее белье.