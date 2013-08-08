В Черновцах в магазине взорвался баллон с газом, есть пострадавшие

По предварительным данным, пострадали трое мужчин, среди них и владелец магазина. Пострадавшие доставлены в больницу.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы события, взрыв произошел во время замены баллона. В магазине выбило окна и двери, разрушены стеллажи внутри помещения.

Один из пострадавших получил серьезные повреждения правой руки. «Взрыв произошел в 15.40. Сначала я подумал, что это теракт. Потом стали бежать люди. Ко мне с коллегой подошел пострадавший - ему повредило руку: кость торчит, кровь рекой», - сообщил один из свидетелей взрыва.

Другой пострадавший получил травму головы. Третьему – повредило ногу, он самостоятельно добрался до травмпункта, который расположен неподалеку от места происшествия.