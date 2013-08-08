Оппозиция хочет запретить Беркут на митингах

Как передает корреспондент УНИАН, на официальном сайте парламента Украины сообщается, что авторами законопроекта (№3048) являются народные депутаты Украины Геннадий Москаль, Андрей Парубий (все из фракции “Батькивщина”), Михаил Головко (фракция “Свобода”), Ростислав Павленко, Виктор Чумак (оба из фракции партии “УДАР”).

Данным законопроектом предполагается внести изменения в закон “О милиции”, предусмотрев, что специальные подразделения милиции не могут принимать участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности во время проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и других мирных собраний.

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Также в законопроекте предлагается ввести персональные нагрудные знаки, которые должны размещаться на форменной одежде каждого работника органа внутренних дел рядового и начальственного состава. Законопроектом предусмотрено, что “на форменной одежде работника милиции размещается нагрудный знак (жетон) с указанием фамилии, имени, отчества, специального звания работника милиции и органа, в котором он работает”. Согласно документу, работникам милиции запрещено снимать с форменной одежды или скрывать нагрудный знак, а также каким-либо другим образом препятствовать ознакомлению с информацией на нем и фиксированию ее с помощью технических средств.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусмотрев, что препятствование работником органа внутренних дел рядового и начальственного состава идентификации его личности при исполнении служебных обязанностей путем скрывания, повреждения нагрудного знака (жетона), лишения возможности читать информацию на нем и фиксировать ее с помощью технических средств, а также отсутствие на его форменной одежде нагрудного знака (жетона) с указанием фамилии, имени, отчества, специального звания и органа, в котором он работает, или препятствование идентификации его личности любим другим способом влечет за собой наложение штрафа в размере от пятидесяти до трехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, а также использование масок и других предметов, скрывающих лицо работников органов внутренних дел рядового и начальственного состава во время проведения собраний, митингов, уличных походов, демонстраций и других мирных собраний, влечет за собой наложение штрафа в размере от трехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан.