"Беркут" разогнал митинг на Майдане

Люди стали в круг, пели гимн Украины и кричали "Зрадники у погонах", "Слава Україні, смерть ворогам", "Зека геть".

"Беркут" по одному выдергивал людей, и выносил за руки и ноги. Одному из участников митинга стало плохо. "Беркут" также отнял ранее установленные две палатки. Людей сажали в автобусы, на которых они приехали в Киев. Кто-то из националистов бросил дымовую шашку.

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Начальник "Беркута" Александров приказал оттеснять людей дальше до метро "Крещатик". В давке досталось камере 5 канала, передает Украинская правда со ссылкой на активистов, находящихся возле палаток.

Перед этим представитель киевского управления благоустройства с 23:15 пытался вручить участникам митинга на Майдане сообщение о незаконности установки палаток.

Однако люди отказались принимать сообщения, заявив, что не знают, кто владелец палаток. Они также не согласились, что палатки - это временная архитектурная форма, как сказано в предписании.

"Это спортивные палатки, ничем не крепятся. Поэтому люди рассматривают их как просто имущество граждан, и не соглашаются сворачивать", - рассказал он.

Сейчас возле палаток находится 130-150 человек. Среди них - матери, пришедшие в четверг в МВД, чтобы рассказать об издевательствах правоохранителей на их сыновьями. Там есть люди из Полтавы и Кировоградщины, которые присоединились к шествию и пешком шли в Киев. Но людей из Врадиевки там нет.