На Херсонщине сотрудник «Грифона» спас пенсионера от самосожжения

В Скадовске (Херсонская область) сотрудник «Грифона» спас 73-летнего пенсионера, пытавшегося совершить акт самосожжения у здания районного суда.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, сегодня утром, 8 августа, работник спецподразделения судебной милиции «Грифон», увидев горящего мужчину, мгновенно среагировал и погасил его с помощью огнетушителя.

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Участковый инспектор милиции, который в это время находился в помещении суда, позвонил в больницу и райотдел и сообщил о происшествии.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Скадовской райбольницы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа райотдела милиции.

Причины и обстоятельства неудавшегося самоубийства выясняются.