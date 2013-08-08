Эксперт: Украина будет проводить консервативную политику в бюджетных расходах

Такое мнение высказала главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"Цены на продовольствие, на долю которого приходится более 50% инфляционной корзины,опустились на 0,3% м/м за счет сезонного снижения цен на фрукты и овощи. В результате, темпы снижения цен на продукты питания замедлились до 1,6% г/г по сравнению с 1,8% в июне, оставаясь основным препятствием на пути роста индекса потребительских цен", - отмечает она.

Таким образом, по ее словам, июль не ознаменовался изменением динамики потребительской инфляции: индекс потребительских цен остается практически на нулевом уровне уже более года.

"Поскольку политика в области бюджетных расходов, как ожидается, будет оставаться консервативной до конца 2013 г., динамика инфляции в краткосрочной перспективе будет определяться главным образом факторами предложения, в частности урожаем с/х культур, который на сегодняшний день превышает предварительные прогнозы", - заметила экономист.

В инвесткомпании не исключают возможность пересмотра прогноза по потребительской инфляции на конец 2013 г. (+2,0% г/г) в сторону понижения.