В Горловке умер еще один пострадавший от аварии на «Стирол»

Сегодня в Горловке умер еще один пострадавший при аварии на «Стироле». Таким образом, количество жертв несчастного случая на производстве достигло шести человек.

Как сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, работник концерна находился на лечении в реанимационном отделении горловской городской больницы № 2 в тяжелом состоянии, что не давало возможности направить пострадавшего на лечение в Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение.

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Управление информационной политики и по вопросам прессы облгосадминистрации напоминает, что на данный момент 24 пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся на лечении в больницах областного центра, куда они были перевезены из Горловки 7 августа. В частности, 8 пострадавших находятся в ДОК ТМО и 16 - в областной больнице профзаболеваний.