В Украине нужно уменьшить количество проверок бизнеса – эксперт

Такое мнение выразил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт напоминает, что, начиная с начала года, фининспекторы провели 2,9 тыс. проверок, что на 1,4 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2012 года, и на 2,6 тыс. меньше, чем в первом полугодии 2011 года.

«Сколько существует Украина, столько и существует проблема уменьшить количество проверок. Когда говорят, что у нас высокие налоги, это не совсем так. По количеству налогов и их размеру Украина ничем не отличается от Хорватии или Турции, при этом имеет налоги значительно ниже, чем в Германии, а тем более в Швеции. Но, если считать по количеству времени, необходимого бизнесу, чтобы отчитаться перед контролирующими органами и пережить все проверки, Украина, к сожалению, входит в двадцатку стран с самыми большими затратами времени», – сетует он.

Охрименко добавляет, что по этому показателю Украина соседствует с Болгарией и Экваториальной Гвинеей.

«Если стоит цель развивать экономику Украины, нужно радикально уменьшить количество проверок бизнеса. Налоговая и другие контролирующие органы должны больше проверять сомнительные компании, которые имеют неадекватные показатели работы. Что же касается бизнеса, который работает стабильно и имеет стабильные показатели работы, то не стоит его чрезмерно опекать», – убежден он.