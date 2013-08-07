Госпотребинспекция забраковала 40% ассортимента школьных товаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Госпотребинспекции Сергей Орехов.

По его словам, установлено более тысячи нарушений требований законодательства о защите прав потребителей, и забраковано и снято с реализации около 20 тысяч единиц товаров, или 40% проверенного количества.

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“К сожалению, анализ состояния потребительского рынка товаров школьного ассортимента свидетельствует о том, что сегодня наметилась стойкая тенденция поступления на потребительский рынок Украины товаров с грубыми производственными дефектами, с применением материалов, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья детей. Рынок заполнили товары неизвестного происхождения”, - сказал Орехов.

Ранее, 1 августа, на заседании правительства первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов потребовал от министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, министра образования и науки Дмитрия Табачника вместе с Госпотребнадзором обеспечить проверку качества школьных товаров и организовать школьные ярмарки.

“Вспомните нашу инициативу по безопасности игрушек. Школьные товары должны войти в этот перечень”, - сказал Арбузов.