Госпотребинспекция забраковала 40% ассортимента школьных товаров
Госпотребинспекция сняла с реализации 40% ассортимента школьных товаров по результатам проверки 300 предприятий, реализующих такие товары.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Госпотребинспекции Сергей Орехов.
По его словам, установлено более тысячи нарушений требований законодательства о защите прав потребителей, и забраковано и снято с реализации около 20 тысяч единиц товаров, или 40% проверенного количества.
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“К сожалению, анализ состояния потребительского рынка товаров школьного ассортимента свидетельствует о том, что сегодня наметилась стойкая тенденция поступления на потребительский рынок Украины товаров с грубыми производственными дефектами, с применением материалов, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья детей. Рынок заполнили товары неизвестного происхождения”, - сказал Орехов.
Ранее, 1 августа, на заседании правительства первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов потребовал от министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, министра образования и науки Дмитрия Табачника вместе с Госпотребнадзором обеспечить проверку качества школьных товаров и организовать школьные ярмарки.
“Вспомните нашу инициативу по безопасности игрушек. Школьные товары должны войти в этот перечень”, - сказал Арбузов.