Официально: учебный год начнется в воскресенье

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины со ссылкой на письмо МОН от 20 мая 2013 года № 1/9-349 «Об учебных планах общеобразовательных учебных заведений».

Кроме того, отметили в пресс-службе, Министерству образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым, департаментам (управлением) образования и науки областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций необходимо обеспечить торжественное проведение 1 сентября 2013 года Дня знаний.

Как отмечается в сообщении, в соответствии со статьей 16 Закона Украины «Об общем среднем образовании», 2013/2014 учебный год начинается 1 сентября праздником День знаний и заканчивается не позднее 1 июля.

Учебные занятия организуются по семестровой системе: І семестр – со 2 сентября до 27 (28 - для школ, работающих по шестидневной рабочей неделе) декабря, ІІ семестр – с 13 января до 30 (31) мая.

Заканчивается учебный год проведением учебных экскурсий в 1-4-х классах (2–5 июня), учебных экскурсий и практики в 5-8-х и 10-х классах (2 июня–13 июня) и государственной итоговой аттестации выпускников начальной (13–22 мая), основной (2–16 июня) и старшей (23-29 мая) школы.

По теме: Табачник решил не отступать от закона: дети пойдут в школу в воскресенье

Вручение документов об образовании рекомендуется провести для выпускников 9-х классов – 18-19 июня, 11-х классов – 31 мая – 1 июня.

На протяжении учебного года для учеников проводятся каникулы: ориентировочно, осенние – с 28 октября до 3 ноября, зимние - с 30 декабря до 12 января, весенние - с 24 до 30 марта.

С учетом местных особенностей и климатических условий, по согласованию с соответствующими местными органами управления образованием, могут изменяться структура учебного года и графики ученических каникул, в частности, проведение для учеников 1-го класса дополнительных недельных каникул; учебной практики и учебных экскурсий по решению заведения можно провести в другие сроки или на протяжении учебного года, отметили в МОН.