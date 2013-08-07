Адвокат сомневается, что Мельника сегодня «окольцуют»

Адвокат ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, подозреваемого в получении взятки в особо крупных размерах, Руслан Мисюна сомневается, что его подзащитному сегодня наденут электронные браслеты, с помощью которых можно отслеживать местонахождение человека.

Об этом Мисюна сообщил корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос, исполнено ли постановление суда относительно использования спецбраслета.

"Следователь направил представление в суд, и суд его удовлетворил. Следовательно, есть постановление суда относительно использования электронного браслета к моему подзащитному с 7 августа. Но как решение суда будет исполняться - никому не известно. Во-первых, это первый случай в Украине. А во-вторых, приобрели ли вообще эти браслеты? То есть, практическая часть исполнения решения - под большим вопросом", - отметил Мисюна.

Адвокат также сообщил, что Мельник находится в больнице. "У него снова в понедельник поднялось давление. И поэтому он опять будет проходить лечение в больнице", - сказал Мисюна.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководит.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.

По информации защиты, следователи готовят представление, в котором речь идет о том, чтобы во время исполнения меры пресечения к Мельнику применили спецбраслеты, которые отслеживают место его пребывания.