Украина и Грузия планируют довести товарооборот до 1 млрд долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула, такая цель была поставлена в ходе встречи украинского вице-премьера с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине Михаилом Уклебой.

В ходе встречи было отмечено, что за 5 месяцев 2013 г. товарооборот между Украиной и Грузией увеличился на 8% и составил около 300 млн долл.

“По итогам 2012 года товарооборот между странами достиг отметки 794 млн долларов. Наша общая цель - в 2013 году достичь 1 млрд долл. годового товарооборота", - сказал Вилкул.

В ходе встречи вице-премьер-министр Украины и посол Грузии обсудили, в частности, вопросы создания благоприятного бизнес-климата в Украине и опыт Грузии в этом вопросе.

"Украинское правительство уделяет особое внимание дебюрократизации и упрощению разрешительных процедур. Сейчас в Украине уже уменьшено в 9 раз - с 1200 до 141 - количество разрешительных документов для ведения бизнеса. На 30% сокращено количество необходимых лицензий", - сказал Вилкул.

Он отметил, что государство должно создавать условия для развития бизнеса, для реализации предпринимательской инициативы граждан. «В этом плане очень важен опыт Грузии. Как глава совместной украинско-грузинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, я буду прилагать усилия для внедрения в Украине лучшего грузинского опыта», - сказал Вилкул.