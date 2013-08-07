Возобновилось слушание дела о взрыве газа и гибели 23 человек

Как передает корреспондент УНИАН, адвокаты и потерпевшие причиной перерыва судебных слушаний называют продолжительную болезнь судьи Заводского райсуда, рассматривающей материалы уголовного дела.

Как рассказала журналистам представитель гособвинения – старший прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области Оксана Руденко, «сейчас прокуратурой принимаются все, предусмотренные законом меры, для того чтобы содействовать суду в рассмотрении дела в кратчайший срок, поскольку по делу проходит 400 потерпевших и 200 свидетелей и им достаточно накладно приезжать в Запорожье из Днепропетровска».

В общей сложности суду предстоит рассмотреть 60 томов уголовного дела и иски пострадавших о причинении морального ущерба моральном на общую сумму более 90 миллионов гривен.

Троим обвиняемым по делу эксруководителям «Днепрогаза» инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2. ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Все трое подозреваемых находятся под стражей.

Оглашения приговора стороны процесса ожидают не ранее сентября-октября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2007 года в Днепропетровске в жилом многоэтажном доме №127 по улице Мандрыковской произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибли 23 человека.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала действия должностных лиц газоснабжающего предприятия ОАО «Днепрогаз» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или тяжкие последствия).

Адвокат потерпевших Дмитрий Поповский заявлял, что «оборудование на газораспределяющем пункте было устаревшее - конца 60-х годов. Кроме того, был нарушен порядок действий в экстренных ситуациях".