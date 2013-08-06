ГПУ объявила в розыск подозреваемых в краже у ливийцев авто на $20 миллионов

Об этом сообщил отдел связей со средствами массовой информации ведомства на официальном сайте.

"Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины по факту покушения на мошенническое завладение автомобилями на сумму свыше 20 миллионов долларов США, которые судном «Фаина» морским путем направлялись с Иордании в Ливию, а 18.03.2013 отгружены в Ильичевском морском порту", - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, подозреваемых в преступлении двое.

"Они объявлены в розыск, а 01.08.2013 Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на их задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает сайт Генпрокуратуры.

Напомним, в порту города Бенгази 17 июля вооруженные граждане Ливии захватили судно «Этель», экипаж которого состоит из 19 граждан Украины. Судно прибыло в Ливию под флагом Сент-Китс и Невис. Ливийцы требовали вернуть им груз - 650 авто, за которые якобы украинские партнеры взяли деньги, но не доставили.

Позже, 31 июля, премьер-министр Ливии Али Зидан заверил вице-премьер-министра Константина Грищенко в том, что жизни и здоровью членов экипажа судна «Этель» ничего не будет угрожать.

2 августа МИД Украины заявил, что захваченные в Ливии украинские моряки не причастны к ситуации с транспортировкой автомобилей и должны быть освобождены.