СМИ: Ливийцы обменяют 19 захваченных украинских моряков на 650 автомобилей

Как сообщает газета Вести со ссылкой на посольство Украины в Ливии, ливийцы требовали вернуть им груз - 650 авто, за которые якобы украинские партнеры взяли деньги, но не доставили.

"Вчера украинский суд вынес окончательное решение, чтобы вернули авто ливийцам. Как только груз прибудет, отпустят и наших моряков, - сказал советник посла Андрей Марченко. - Мы связывались с капитаном, и он нам сказал, что на судне все чувствуют себя хорошо".

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Судно "Этель" под флагом Сент-Киттс и Невис было захвачено в ливийском порту Бенгази. На борту находились 19 украинских моряков. Ночью на борт поднялись неизвестные, захватили троих членов экипажа и вывезли в неизвестном направлении.

Глава МИД Украины Константин Грищенко провел переговоры с правительством Ливии о судьбе моряков. Премьер-министр Ливии Али Зидан заверил, что с украинцами все будет в порядке, и никто из них не пострадает.

Ранее сообщалось, что в 2012 году посредники-иорданцы приобрели более 600 машин Kia и Hyundai в Гонконге и продали их украинской фирме. В то же время те же машины были проданы ливийцам. Автомобили были доставлены на территорию Украины. Поэтому потерпевшая сторона в ответ захватила «первое попавшееся судно с украинцами «Этель», требуя от Украины вернуть деньги или автомобили.