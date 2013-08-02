МИД: Захваченные в Ливии украинские моряки не причастны к конфликту

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что украинский экипаж судна «Этель», захваченный 17 июля боевиками в Ливии, не причастен к ситуации с транспортировкой автомобилей, и должен быть освобожден как можно скорее.

Об этом в комментарии УНИАН сказала заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Елена Ващенко.

«Позиция украинской стороны заключается в том, что экипаж судна не причастен к ситуации с транспортировкой автомобилей, и должен быть освобожденный как можно скорее», - подчеркнула она.

По словам Ващенко, этот вопрос остается главным во время переговоров украинской стороны с представителями официальной власти Ливии.

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«Мы получили заверения ливийского правительства в том, что жизни и здоровью наших соотечественников ничто не угрожает. Мы надеемся на скорейшее освобождение и возвращение граждан Украины - членов экипажа «Этель» на Родину», - сказала Ващенко.

Как сообщал УНИАН, в порту г. Бенгази 17 июля вооруженные граждане Ливии захватили судно «Этель», экипаж которого состоит из 19 граждан Украины. Судно прибыло в Ливию под флагом Сент-Киттс и Невис. Ливийцы требовали вернуть им груз - 650 автомобилей, за которые якобы украинские партнеры взяли деньги, но не доставили.

31 июля премьер-министр Ливии Али Зидан заверил вице-премьер-министра Константина Грищенко в том, что жизни и здоровью членов экипажа судна «Этель» ничто не будет угрожать.