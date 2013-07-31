Грищенко в Ливии заверили, что украинским морякам ничего не угрожает

Премьер-министр Ливии Али Зидан заверил вице-премьер-министра Константина Грищенко в том, что жизни и здоровью граждан Украины, членов экипажа судна «Этель», захваченного 17 июля боевиками в Ливии, ничего не будет угрожать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом глава ливийского правительства заявил на встрече с Грищенко, который сегодня по поручению Президента Украины Виктора Януковича осуществил рабочий визит в г. Триполи (Государство Ливия).

В рамках визита был обсужден комплекс вопросов двусторонних отношений. Главной темой визита Грищенко был вопрос защиты прав и интересов 19 граждан Украины, членов экипажа судна «Этель», задержанного в г. Бенгази.

Грищенко сообщил ливийской власти позицию официального Киева относительно необходимости скорейшего освобождения задержанного в порту г. Бенгази 17 июля с.г. судна «Этель» с 19 украинскими моряками на борту, отметив неприемлемость действий в отношении граждан Украины.

«Какой бы ни была мотивация нападавших, она не оправдывает применение силы против людей, их запугивания и создания опасности для их жизни и здоровья», - отметил Грищенко, подчеркнув, что скорейшее освобождение и возвращение украинских граждан на Родину является приоритетным вопросом для правительства.

В то же время вице-премьер заверил представителей ливийской власти в проведении справедливого и беспристрастного расследования украинскими компетентными органами дела относительно груза судна «Фаина» с грузом автомобилей, задержанного в порту г. Ильичевск.

Зидан сообщил, что дал поручение министру юстиции Ливии прибыть в г. Бенгази с целью решения ситуации с задержанными украинцами.

Также в Триполи Грищенко провел встречи с председателем Генерального национального конгресса Государства Ливия Нури Али Абу Сагмейном и министром иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Мохаммедом Абдельазизом.

Во время встреч Грищенко отметил, что Украина заинтересована в укреплении конструктивного диалога с Ливией, поддерживает процессы демократических преобразований и шаги, направленные на стабилизацию ситуации в стране, решение вопросов безопасности, развитие вооруженных сил и правоохранительных органов, осуществление комплекса реформ.

Во время встреч стороны обсудили вопрос сотрудничества в сфере авиации, активизации политического диалога, межпарламентского и гуманитарного взаимодействия.

В то же время, главными вопросами, которые поднял Грищенко во время встреч с представителями официальной власти Ливии, - защита прав и интересов граждан Украины, которые находятся на территории этого государства.

Отдельное внимание во время переговоров Грищенко уделил обсуждению вопроса защиты прав и интересов 23 граждан Украины, задержанных на территории Ливии в августе 2011 года. Вице-премьер-министр подчеркнул необходимость скорейшего рассмотрения вопросов относительно задержанных украинцев.

Кроме того, во время рабочего визита вице-премьер уделил внимание вопросу безопасности граждан Украины, которые работают в Ливии.

«Во время вооруженного конфликта в Ливии большое количество украинских медиков не покинули территорию страны, а продолжили выполнять свой профессиональный долг, спасая жизнь и здоровье ливийцев. Боль войны не обошла и украинцев. 20 апреля 2011 года в результате минометного обстрела в г. Мисурата погиб украинский педиатр. Поэтому позиция официального Киева заключается в необходимости защиты украинских медиков, которые выполняют такую важную гуманитарную миссию у Ливии, и недопущения нарушения их прав и интересов, в том числе со стороны работодателей», - убежден вице-премьер Украины.