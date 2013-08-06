Украина увеличила производство детского питания почти наполовину

Для достижения таких результатов правительство создало все условия, чтобы производство детского питания развивалось. Так, налоги от деятельности профильных предприятий идут на их модернизацию и расширение ассортимента. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба министерства.

"Производство детского питания - это стратегический сектор отечественной пищевой промышленности. Поэтому мы поставили перед собой амбициозную задачу - модернизировать мощности отрасли и обеспечить внутренний рынок широким ассортиментом детского питания отечественного производства. И благодаря удачной политике правительства производство за полгода выросло на 46% к аналогичному периоду прошлого года", - отметил министр.

Так, за 6 мес. этого года в Украине произведено 16 тыс. т продукции детского питания. При этом наибольшие темпы роста продемонстрировало производство жидкого детского питания на молочной основе - на 51%. Его произвели почти 12 тыс. т.

Николай Присяжнюк отметил, что такая динамика роста производства позволит обеспечить импортозамещение этой продукции и направить значительную ее часть на экспорт.

"Чтобы производители детского питания были обеспечены необходимым растительным и животным сырьем, в Украине в течение ближайших двух лет создадут 80 сырьевых зон в соответствии с программой активизации развития экономики", - напомнил Николай Присяжнюк.