Украина рассчитывает на помощь США в развитии самоуправления - Минэкономики

Во время заседания Анатолий Максюта отметил, что деятельность корпуса мира США в Украине, а также поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки в сфере технической помощи очень ценны для нашего государства.

"Украина сегодня нуждается в такой поддержке, которая будет способствовать развитию самоуправления. Мы все больше и больше понимаем: только способность граждан инициативно и настойчиво решать свои местные проблемы позволит громадам развиваться и предоставлять те услуги, которые должны предоставляться на местном уровне, исходя из принципа субсидиарности", - подчеркнул первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

Проект корпуса мира США в Украине "Развитие громад", бенефициаром которого выступает Минэкономразвития, основан в 2006 году. Учитывая достигнутые результаты, его регистрация была продлена в 2013 году - 15 апреля подписан меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Развитие громад" между министерством экономического развития и торговли Украины и корпусом мира США в Украине.

В рамках проекта "Развитие громад", волонтеры корпуса мира проводят тренинги по повышению способности граждан участвовать в решении актуальных вопросов жизнедеятельности местных громад, по стратегическому и годовому планированию в организациях, использованию современных технологий коммуникации с общественностью, по организации собственного дела, проводят курсы делового английского языка. Волонтеры сотрудничают преимущественно с неправительственными организациями, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, библиотеками, музеями, государственными центрами занятости, вузами.