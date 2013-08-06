В Швейцарии арестовали активы семьи экс-мэра Алма-Аты

Об этом сообщает РИА Новости.

"В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъяты банковские, финансовые и другие документы для изучения и дачи правовой оценки по ним действиям фигурантов по делу", - говорится в сообщении пресс-службы финансовой полиции Казахстана.

Агентством финансовой полиции направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи по уголовному делу.

"Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем", - отмечается в сообщении.

Финансовая полиция Казахстана расследует уголовные дела в отношении Храпунова и его супруги, а также других лиц по фактам хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, получения взяток, а также легализации средств, приобретенных незаконным путем. Установлено, что в период с 1997 по 2007 годы Виктор Храпунов, будучи мэром Алма-Аты и губернатором Восточно-Казахстанской области, совместно с супругой Лейлой руководил деятельностью организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности с последующей их легализацией, реализацией и выводом вырученных денежных средств за пределы Казахстана.

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Лейла и Виктор Храпуновы, проживающие в Швейцарии, объявлены властями Казахстана в международный розыск. Суд санкционировал их арест. По данным финансовой полиции, только в отношении Храпунова расследуется 20 уголовных дел.