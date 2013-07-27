МВД РФ возмутился отказом Интерпола преследовать Браудера и требует объяснений

МВД России рассчитывает получить объяснения от Интерпола в связи с отказом этой организации в поиске и аресте главы британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, информирует РИА Новости.

Как сообщалось, российское бюро Интерпола по требованию Генпрокуратуры РФ направило в генеральный секретариат организации запрос об объявлении Браудера в международный розыск. В пятницу генеральный секретариат Интерпола подтвердил, что не будет помогать в поиске и аресте Браудера, считая, что его преследование в России носит преимущественно политический характер.

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"МВД России продолжает считать Интерпол организацией, которая в своей деятельности руководствуется не политическими решениями и оценочными суждениями, а действует исключительно в рамках международного права и Конституции Организации. В этой связи МВД России уже в самое ближайшее время рассчитывает получить исчерпывающее объяснение официальной позиции генерального секретариата Интерпола, опубликованной на сайте Организации и связанной с отказом в выполнении запроса об объявлении в международный розыск гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Браудера", - говорится в сообщении.

В России лидера кампании справедливости для Магнитского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.