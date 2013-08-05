Янукович поручил Азарову и Левочкину поднять со дна моря подлодку

Согласно поручению, правительства должно обеспечить транспортировку субмарины, ее исследование, захоронение экипажа подводной лодки «Щ-216» и создание музея на ее базе. Кроме того, Президент поручил рассмотреть вопрос создания мемориала погибшим морякам.

В поручении также отмечается, что в рамках празднования 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. необходимо провести мероприятия по увековечению памяти погибших моряков лодки «Щ-216» серии Х-бис с привлечением родственников погибших, представителей иностранных государств.

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С учетом проведенных работ профильные учреждения должны разработать соответствующую проектную документацию и обеспечить финансирование всех работ и мероприятий.

Как сообщалось, подводная лодка "Щ-216" была обнаружена 4 июля специалистами Черноморского центра подводных исследований на глубине 52 метра в 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут.

Согласно архивным данным, лодка пропала в феврале-марте 1944 года во время выполнения боевого задания. Причиной гибели судна и 47 членов экипажа стало потопление глубинными бомбами.

Специалисты не исключают, что судно можно поднять со дна моря, в перспективе законсервировать и сделать там уникальный музей военной истории. Останки погибших будут похоронены с почестями.