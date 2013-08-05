На этой неделе в Украине - до 37°

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

“Эта неделя будет довольно жаркой, без существенных осадков. Погоду будет определять антициклон, центр которого в эти дни будет находиться над территорией Украины”, - сказал он.

Прокопенко подчеркнул, что с 10 августа на западную территорию Украины придет атмосферный фронт, который приведет к снижению температуры до 24-29 градусов, в то время как сегодня в западных областях дневная температура составляет 31-33 градуса. В связи с этим в западных областях с 10 августа ожидаются грозовые дожди, шквалы и град.

Сегодня, 5 августа, кратковременные дожди, грозы и град ожидается на левобережной Украине и в Крыму.

6-7 августа дожди и грозы ожидаются на западе и в Крыму. На остальной территории Украины - без осадков.

Температура воздуха по Украине ночью составит 14-20 градусов, в южных областях и в Закарпатье - 18-24. Днем - 25-30 градусов, в Закарпатье - до 35.

В следующие дни недели в Украине также ожидается жаркая погода, на Правобережье местами до 35-37 градусов.

В период 11-15 августа также ожидается теплая погода, местами знойная.

Прокопенко отметил, что, по предварительным расчетам, существенные изменения в погоде возможны с 17 августа, что обусловлено приходом с северо-запада Европы влажного воздуха.

По его словам, в Киеве на этой неделе сохранится сухая и знойная погода, ночью ожидается 16-20 градусов, днем - 30-33.

Прокопенко также подчеркнул, что в столице возможно приближение температурных показателей к рекордным.