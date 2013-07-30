Брейвик хочет вступить в университет Осло для изучения политологии

Норвежский террорист Андерс Брейвик хочет изучать политологию в университете Осло и уже подал туда документы.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сегодня издание Local.

По данным портала, несколько преподавателей факультета политологии отказались обучать Брейвика. Однако, по словам ректора Оле Петтера Оттерсена, университет все же рассмотрит его заявку.

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"Я понимаю, что будет реакция - это свойственно человеку. Мы не можем никому отказать в возможности учиться в университете Осло. Мы должны соблюдать технические правила поступления", - отметил он.

Начальник тюрьмы "Ила" Кнут Бьяркейд, где отбывает наказание Брейвик, поощряет его решение. "Тюрьма всегда будет способствовать получению заключенными образования, чтобы они могли найти работу, когда выйдут на свободу", - отметил Бьяркейд. Каким образом будет осуществляться обучение Брейвика, если он будет принят в университет, не сообщается.

В мае власти Норвегии отказали Брейвику в регистрации политической ассоциации, заявку на создание которой он подал, отбывая наказание в тюрьме. Адвокат Брейвика Турд Йордет сообщил газете Aftenposten, что подаст новую заявку на создание ассоциации, в которой будут соблюдены все юридические нормы.

Брейвик 22 июля 2011 года устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, и стрельбу в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где погибли 69 человек. Брейвик был приговорен к 21 году тюрьмы.