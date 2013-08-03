Янукович подписал указ о "Малом Полесье"

Соответствующий указ от 2 августа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, национальный природный парк «Малое Полесье» будет создан на территории Славутского и Изяславского районов Хмельницкой области.

К территории национального природного парка «Малое Полесье» согласовано в установленном порядке включение 8762,7 гектара земель государственной собственности, а именно: 2764 гектаров земель, которые находятся в постоянном пользовании государственного предприятия «Изяславское лесное хозяйство», изымаются у землепользователя и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование, а также 5998,7 гектара земель государственной собственности, которые включаются в территорию национального природного парка «Малое Полесье» без изъятия.

Президент поручил Кабинету министров утвердить в шестимесячный срок в установленном порядке Положения о национальном природном парке «Малое Полесье».

Кроме того, правительство должно обеспечить решение на протяжении 2014-2015 годов в соответствии с законодательством вопроса относительно изъятия и предоставления в постоянное пользование национальному природному парку «Малое Полесье» 2764 гектаров земель, а также разработки проекта землеустройства по отводу земельных участков и проекта землеустройства по организации и установлению границ территории национального природного парка, оформления вещных прав на земельные участки.

Кабмин также, согласно указу, должен обеспечить разработку на протяжении 2014-2016 годов и утверждение в установленном порядке Проекта организации территории национального природного парка «Малое Полесье», охраны, воспроизведения и рекреационного использования его природных комплексов и объектов.

Правительству также поручено предусматривать во время подготовки проектов законов о государственном бюджете Украины на 2014 и последующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка «Малое Полесье».