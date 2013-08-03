Роженица спрятала мертворожденного в диване

Как сообщила корреспонденту УНИАН исполняющая обязанности руководителя сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области Светлана Марко, правоохранители выяснили, что 20-летняя женщина 1 августа родила дома в ванной комнате ребенка. Младенец появился на свет мертвым.

Чтобы скрыть все от родителей, роженица спрятала тело ребенка в диван. Из-за кровотечения она вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство. Экспертиза подтвердила, что ребенок родился мертвым.