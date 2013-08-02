Минэкономразвития: Украине нужно нарастить экспортный потенциал

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта во время межведомственного совещания по данному вопросу, сообщает РБК-Украина.

«Для Украины очень важно установить четкие принципы внешнеэкономической политики, которые стали бы указателем для центральных органов власти и общества», – считает он.

Анатолий Максюта сообщил, что на сегодня нужно определить, каким образом принципы внешнеэкономической политики прописать в действующем законодательстве.

«Вопрос сложный и деликатный, потому что любые публичные заявления о какой-то политике вызывают контрзаявления, а возможно – и контрмеры. Поэтому перед нами стоит задача, предусмотренная Национальным планом действий на 2013 год и Президентом Украины, – сформулировать эти принципы, при этом чтобы они не были просто лозунгами, которые будут хорошо ложиться на бумагу, или хорошо звучать как научные фразы, а быть указателем для реальной работы», – подчеркнул он.

По мнению экспертов министерства, основы внешнеэкономической политики необходимо рассматривать как составляющую государственной внешнеэкономической деятельности и поэтому целесообразным будет внесение соответствующих изменений в закон Украины «О внешнеэкономической деятельности».

В указанном законе предлагается дать определение термина «государственная внешнеэкономическая политика Украины», прописать ее направления в интеграционных процессах и отношениях Украины с другими странами, определить основные задачи и механизмы реализации внешнеэкономической политики государства, внести другие необходимые изменения.

Эксперты министерства также отмечают, что важным направлением работы является наращивание экспортного потенциала, поэтому, по их мнению, Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» целесообразно дополнить положениями о государственной финансовой поддержке экспортной деятельности по государственным программам и проектам.

В министерстве считают, что внесение соответствующих изменений позволит обеспечить дополнительную защиту и поддержку отечественным товаропроизводителям на внешнем и внутреннем рынке.

Кроме того, эти изменения будут способствовать росту объемов и оптимизации товарной и географической структуры украинского экспорта, а также росту инвестиций в развитие национальной экономики.