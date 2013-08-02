Еще одному крымскому мэру угрожают: милиция возбудила дело

Сотрудники милиции открыли уголовное производство по факту угроз в адрес мэра Керчи Олега Осадчего, которые появились в Интернете.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Кондрашова, на сайте "Керчь.ФМ" размещен материал об убийстве мэра Феодосии Александра Бартенева, в комментариях к новости появились угрозы в адрес керченского градоначальника.

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"С заявлением в милицию обратился представитель Керченского горсовета. Уголовное производство проводится по части 1 статьи 350 Уголовного кодекса Ураины", - сказала Кондрашова.

Осадчий руководит Керчью с 1998 года.

Как сообщал УНИАН, неизвестный мужчина выстрелил из обреза в спину Бартеневу в подъезде его дома в ночь на 27 июля. Мэр Феодосии скончался в больнице, не прожив и суток.