Дедушка спалил дом и сбежал от спасателей

В Житомирской области из-за нарушения правил пожарной безопасности и по неосторожности хозяев сгорел жилой дом.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, необычный случай произошел вчера, 1 августа.

В 15 часов 14 минут спасателям Олевского района Житомирской области поступило сообщение от дежурного милиции о том, что в селе Рудня-Радовельская горит дом. Свидетели пожара ошибочно позвонили по телефону правоохранителям, а не спасателям.

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Когда пожарные прибыли на место вызова, то установили, что горит дом пожилых супругов. По словам очевидцев, 85-летний владелец дома решил заменить газовый баллон. Завершив процедуру, он стал проверять, не пропускает ли баллон газ. Пенсионер делал это с помощью зажженной спички. Баллон взорвался, возник пожар.

"Ни дедушка, ни его жена от огня не пострадали, а вот дом сгорел полностью. Правда, хозяев пожарные так и не увидели. По словам соседей, поняв, что натворил, старик просто сбежал в неизвестном направлении", - рассказала Романюк.