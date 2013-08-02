Суд над украинцем Лапшиным в Британии назначен на 14 января

Как передает Asian Image, Павел Лапшин, аспирант из Днепропетровска, обвиняется в убийстве Мохаммеда Салима в Бирмингеме в апреле.

25-летний Лапшин был также обвинен еще в трех преступлениях, связанных со взрывами возле мечети в Бирмингеме, Вулверхэмптоне и Типтоне.

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Слушание дела назначено на 21 октября, а предварительная дата суда определена как 14 января.