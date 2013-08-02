Суд над украинцем Лапшиным в Британии назначен на 14 января
14:05, 02 августа 2013Общество
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Украинец, обвиняемый в связях с терроризмом и убийстве 82-летнего мужчины, предстанет перед судом в Олд-Бейли в следующем году.
Лапшина обвиняют в терроризме / Фото: The Independent
Как передает Asian Image, Павел Лапшин, аспирант из Днепропетровска, обвиняется в убийстве Мохаммеда Салима в Бирмингеме в апреле.
25-летний Лапшин был также обвинен еще в трех преступлениях, связанных со взрывами возле мечети в Бирмингеме, Вулверхэмптоне и Типтоне.
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Слушание дела назначено на 21 октября, а предварительная дата суда определена как 14 января.
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