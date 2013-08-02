Беларусь попросила Украину не пускать грибников через границу
Государственная пограничная служба Украины информирует, что в период с 5 августа по 2 сентября на участке отдела пограничной службы «Березовое», что в Рокитновском районе Ривненской области, временно прекращен пропуск граждан для сбора грибов и ягод.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, такое решение было принято по инициативе белорусской стороны.
«В связи с угрозой пожаров на территории Полесского лесхоза (Республика Беларусь), командование Пинского пограничного отряда высказало просьбу относительно временного прекращения пропуска лиц для ежегодного сбора ягод по упрощенной схеме для граждан смежных с границей районов», - говорится в сообщении. Также отмечается, что после уменьшения угрозы возникновения пожаров пропуск будет возобновлен.
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Госпогранслужба проинформировала органы местного самоуправления о данном решении, и инициировала проведение разъяснительной работы с жителями приграничья относительно недопущения нарушений законодательства Украины по пограничным вопросам.