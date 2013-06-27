С 1 июля украинцы смогут сходить в Беларусь по грибы

На украинско-белорусском участке границы с 1 июля начнется сезонный пропуск граждан для сбора дикорастущих грибов и ягод.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, сбор грибов и ягод является одним из основных способов заработка жителей приграничных населенных пунктов. К нему привлекаются почти все члены семьи, включая несовершеннолетних. Иногда это влечет ряд нарушений пограничного режима. Несколько лет назад пограничникам приходилось возвращать с госграницы тысячи людей, которые пытались незаконно пересечь границу, чтобы собирать грибы и ягоды.

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Для стабилизации обстановки и предотвращения массовых нарушений режима государственной границы между правительствами и пограничными ведомствами Украины и Беларуси были достигнуты договоренности о сезонном пропуске граждан для сбора дикоросов. Как результат, местные жители 10 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ривненской области имеют возможность пересекать границу и собирать чернику, клюкву и грибы на территории Полесского лесхоза Республики Беларусь. Пересечение границы происходит в трех временных места пропуска «Познань», «Дроздынь» и «Березовое».

В целом, в прошлом году за сезон сбора дикоросов было пропущено более 83 тысяч человек, в большинстве случаев была четкая организованность. Однако наблюдалось и непонимание со стороны отдельных лиц. Они продолжали попытки пересечь государственную границу вне установленных мест пропуска. Лишь на протяжении июня-октября с государственной границы возвращено более 1500 взрослых и детей, а также задержано 95 нарушителей законодательства по пограничным вопросам. В этом году пограничники на участке Луцкого отряда уже вернули с границы 32 взрослых и 9 детей.

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан к организованности во время пересечения границы в сезон сбора дикоросов и информирует об административной и уголовной ответственности в случае нарушения законодательства, как Украины так и Республики Беларусь, по пограничным и природоохранным вопросам.