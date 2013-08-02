«Укртрансгаз» планирует сохранить поставки газа из Венгрии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Месячные поставки газа не пострадают, как и было оговорено в протоколе на диспетчерском совещании в июле. За оставшиеся 2 недели августа поставки будут увеличены и все заявки владельцев природного газа будут выполнены в срок и на 100%», - сообщили в пресс-службе компании.

«Укртрансгаз» подтвердил, что с 1 по 15 августа приостанавливает поставки газа в Украину из Венгрии.

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Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля оператор газотранспортной системы Венгрии компания FGSZ Ltd. сообщила, что «Укртрансгаз» намерен провести работы по расширению системы на украинской стороне. По этой причине поставки по отношению к Украине приостановятся с 1 по 15 августа 2013 года.

С июня 2013 года компания ВЕТЭК, подконтрольная украинскому бизнесмену Сергею Курченко, осуществляет импорт природного газа по венгерскому маршруту, в обьеме 130 млн куб. м в месяц.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не предоставляет возможности полного отказа от импорта российского газа.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

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Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.