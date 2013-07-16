Украина приостановит реверс газа из Венгрии, чтобы расширить газопровод

Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Венгрии компания FGSZ Ltd.

«Наш украинский партнер «Укртрансгаз» намерен произвести работы по расширению системы на украинской стороне. По этой причине поставки по отношению к Украине приостановятся с 01.08.2013 до 15.08.2013», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в июне текущего года увеличила импорт газа и Польши и Венгрии в два раза по сравнению с маем – до 262,7 млн кубометров против 124,8 млн кубометров месяцев ранее.

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С июня 2013 года компания ВЕТЭК, подконтрольная украинскому бизнесмену Сергею Курченко, осуществляет импорт природного газа по венгерскому маршруту, который составляет 130 млн куб. м в месяц.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не предоставляет возможности полного отказа от импорта российского газа.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.