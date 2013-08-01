Суд оштрафовал одну из участниц акции протеста на Майдане 27 июля

Шевченковский районный суд города Киева оштрафовал на 340 гривен одну из участниц акции протеста на Майдане Незалежности во время празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коалиции участников Помаранчевой революции.

В частности, сегодня Шевченковский районный суд г. Киева рассмотрел административное дело в отношении задержанной 27 июля на Майдане Незалежности активистки Ирины Бондарь, которая, по мнению милиции, несмотря на запрет суда, проводила на Майдане Незалежности незаконный митинг.

Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст.185-1 КУоАП (нарушение установленного порядка проведения митингов) и определил меру наказания в виде штрафа в 340 гривен.

Бондарь заявляет о незаконности сегодняшнего решения суда и намерена его обжаловать. Также она предполагает, что делав отношении нее сознательно фабрикуют работники милиции, чтобы выгородить своего коллегу по службе.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве в ходе проведения мероприятий по противодействию нелегальной торговле на рынке «Шлях» в Святошинском районе милиционер ударил активистку Коалиции участников Помаранчевой революции (КУПР) Ирину Бондарь за просьбу общаться на государственном языке.

Вечером того же дня около сотни человек пришли к Святошинскому райотделу милиции, протестуя против действий милиционера и требуя его наказать.

Вместе с тем в киевской милиции заявили, что милиционер не бил на рынке «Шлях» девушку, а она сама натолкнулась на его ладони.