Милиция говорит, что празднование в Киеве обошлось без грубостей

Во время проведения торжеств по случаю 1025-летия Киевской Руси возле памятника князю Владимиру грубых нарушений общественного порядка правоохранителями не зафиксировано.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, сегодня на молебне возле памятника князю Владимиру «присутствовали более двух тысяч верующих. Охрану общественного порядка там осуществляли 300 правоохранителей».

Во время проведения торжественного мероприятия грубых нарушений общественного порядка правоохранителями не зафиксировано. Всего сегодня общественный порядок в Киеве охраняет более тысячи милиционеров.

В милиции отмечают, что вопреки постановлению Окружного административного суда г. Киева и неоднократным предупреждениям правоохранителей о запрете проведения несанкционированных акций, группа граждан на Майдане Незалежности пыталась провести несанкционированное мероприятие». «Милиционерами доставлены 10 человек в Шевченковское райуправление милиции. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 185-1: «Нарушение порядка организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций», они отпущены. Материалы будут переданы в суд», - говорится в сообщении.

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При этом столичная милиция призывает граждан «проявлять толерантность к разным вероисповеданиям, соблюдать требования украинского законодательства, не нарушать общественный порядок, не провоцировать конфликтные ситуации и способствовать работникам милиции в охране общественного порядка».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве продолжается празднование 1025-летия Киевской Руси. Так, возле памятника князю Владимиру состоялся молебен. Однако, паломников, которые пришли на молебен, ожидал неприятный сюрприз: пройти на него можно было только по спецпропускам.

По данным газеты «Комсомольская правда в Украине», на Владимирской горке едва не произошло столкновение между милицией и паломниками. Граждане скопились возле ограждений и начали "давить". На место немедленно пришла помощь милиционерам, которые стояли возле кордона. Для того, чтобы разогнать паломников, правоохранители стали "живой цепочкой" и оттеснили их. Среди паломников были слышны ругательства. Многие вспоминали Врадиивку.

По данным издания, среди тех, кого не пускали на молебен на Владимировской горке, были Анна Герман и Александр Омельченко - у них не оказалось пригласительных. По словам паломников, которые стали свидетелями происшествия, в результате Герман все-таки пропустили - за удостоверению.