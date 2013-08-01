ArcelorMittal SA стала убыточной

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Убыток в пересчете на одну обыкновенную акцию по итогам двух кварталов составил 0,65 доллара против прибыли в 0,72 доллара за аналогичный период прошлого года. Объем продаж компании в январе-июне снизился на 11,5% - до 39,94 миллиарда долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дзержинский районный суд Кривого Рога удовлетворил иск о защите деловой репутации акционерного общества «АрселорМиттал Кривой Рог» к первичной организации профсоюза металлургов и горняков и председателю этой организации.