«АрселорМиттал Кривой Рог» выиграл суд у местного профсоюза

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте предприятия.

«Судебный иск содержал требования признать информацию, которую в декабре 2012 г. распространил профсоюз предприятия в открытом письме, недостоверной и порочащей деловую репутацию компании», - отмечается в сообщении.

На предприятии, в частности, обратили внимание, что в открытом письме профсоюза, направленном в органы государственной власти Украины, администрация предприятия обвинялась в проведении массовых сокращений, снижении заработной платы, снижении расходов на охрану труда и улучшение условий на рабочих местах, невыполнении Коллективного договора и инвестиционных обязательств.

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«В ходе судебного процесса администрация «АрселорМиттал Кривой Рог» представила доказательства того, что предприятие надлежащим образом выполняет требования действующего законодательства Украины, социальные обязательства, предусмотренные Коллективным договором, а также инвестиционные обязательства в соответствии с договором купли-продажи. Обвинения со стороны профсоюза признаны судом не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании», - отметили на предприятии.

Комментируя ситуацию, генеральный юрисконсульт компании «АрселорМиттал Кривой Рог» Юрий Терентьев подчеркнул, что распространенные профсоюзной организацией безосновательные обвинения побудили предприятие использовать предусмотренные законом правовые механизмы для защиты деловой репутации компании и обратиться в суд. «Опубликованные обвинения администрации в нарушении социальных и инвестиционных обязательств, а также законодательства Украины стали основанием для многочисленных проверок со стороны контролирующих органов, а кроме того, искаженные факты использовались средствами массовой информации и некоторыми политиками», - сказал Терентьев.

При этом он заявил, что позиция руководства предприятия всегда состояла в том, чтобы вести работу в строгом соответствии с законодательством Украины, а социальные и инвестиционные обязательства выполнять в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, подал в суд на первичную профсоюзную организацию предприятия, которая распространила открытое письмо к президенту и премьер-министру с обвинениями руководства предприятия в невыполнении инвестиционных обязательств.

В мае 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подтвердил выполнение в 2012 году компанией ArcelorMittal приватизационных обязательств по договору купли-продажи 95,13% акций "Криворожстали".

Вместе с тем, в 2013 г. в связи с изменениями производственных процессов и организации труда в «АрселорМиттал Кривой Рог» планируется ликвидация 1183 должностей в металлургическом и коксохимическом производствах и 316 должностей в горном департаменте, что составляет 4,6% от общей численности работников на предприятии.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.