У ромов в Голосеево побывала делегация чиновников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, об этом она заявила во время мониторингового визита во временное ромское поселение в Голосеевском районе Киева.

Во время визита были изучены условия проживания во временном поселении лиц ромской национальности, которые прибыли из Закарпатской области. Особое внимание было уделено условиям проживания детей, говорится в сообщении.

Вместе с Филипишиной поселение также посетили представители Министерства культуры, Министерства социальной политики, Министерства образования и науки, руководители служб по делам детей Киевской городской и Голосеевской районной в Киеве администраций.

Во время посещения Филипишина отметила, что сегодня, когда центральными и местными органами исполнительной власти разрабатывается правительственный план во исполнение утвержденной Президентом Украины Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года, существует необходимость тщательного изучения системных и повседневных проблем ромов. Это и проблемы отсутствия документов, удостоверяющих личность, и ограниченность доступа к образовательным, медицинским и социальным услугам, и отсутствие жилья, удовлетворяющего базовым санитарным нормам, и проблема закрытости для ромов рынка труда, подчеркнула она, добавив, что нерешение этих вопросов закрепляет фактическое исключение из жизни общества целого народа.