На трассе Киев-Одесса внедорожник сбил россиян, среди них - дети
09:43, 31 июля 2013Общество
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Внедорожник на трассе Киев-Одесса совершил наезд на троих россиян, среди которых было двое детей, в результате аварии отец и сын погибли, еще один ребенок доставлен в больницу.
Люди стояли на обочине
Авария произошла накануне днем на 441-м километре автодороги Киев-Одесса в Одесской области. По предварительным данным водитель внедорожника Mitsubishi Pajero Sport выехал на обочину, наехал на припаркованный легковой автомобиль Skoda Octavia и на водителя этого авто и двух детей (все граждане Российской Федерации), которые находились рядом с автомобилем.
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В результате происшествия водитель автомобиля Skoda Оctavia и 16-летний подросток погибли на месте происшествия. Двухлетнего ребенка с травмами доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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