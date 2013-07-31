На трассе Киев-Одесса внедорожник сбил россиян, среди них - дети

Авария произошла накануне днем на 441-м километре автодороги Киев-Одесса в Одесской области. По предварительным данным водитель внедорожника Mitsubishi Pajero Sport выехал на обочину, наехал на припаркованный легковой автомобиль Skoda Octavia и на водителя этого авто и двух детей (все граждане Российской Федерации), которые находились рядом с автомобилем.

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В результате происшествия водитель автомобиля Skoda Оctavia и 16-летний подросток погибли на месте происшествия. Двухлетнего ребенка с травмами доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

РИА Новости