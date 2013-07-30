МВД: За полгода из-за плохих дорог в Украине погибли 24 человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель Центра дорожного движения и автоматизированных систем МВД Украины Сергей Будник.

По его словам, на улицах населенных пунктов за этот же период произошло 372 ДТП, в результате которых 4 человека погибли, 135 - травмировано.

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Будник также сообщил, что в этом году за нарушение правил содержания улично-дорожной сети к административной ответственности уже привлечены 5 тыс. 810 должностных лиц дорожно-коммунальных организаций, в том числе 625 человек - за нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки или повреждение транспортных средств.

Кроме того, руководитель Центра безопасности дорожного движения отметил, что на устранение недостатков в состоянии проездной части, обочин, тротуаров, знаков, разметки, светофоров, транспортного и пешеходного ограждения и прочее было выдано 6 тыс. 827 предписаний ГАИ. За их невыполнение, сказал Будник, составлены 2 тыс. 232 административных протокола, а в местные органы исполнительной власти направлено 8 тыс. 596 информаций с предложениями об улучшении состояния дорог и усовершенствовании организации дорожного движения.