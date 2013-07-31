3770 украинских миллионеров задекларировали 24 млрд грн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, доходы в объеме более 1 млрд грн задекларировали 4 гражданина Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, полученных физическими лицами в 2012 году. Завершилась подача деклараций 1 мая. При этом работники органов власти, состоящие на государственной службе, должны были подать декларации до 1 апреля 2013 года.