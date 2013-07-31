3770 украинских миллионеров задекларировали 24 млрд грн
04:17, 31 июля 2013Общество
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Министерство доходов и сборов Украины в рамках декларационной кампании 2013 года приняло и обработало 665 тыс. деклараций о доходах, полученных в 2012 году, на общую сумму 48,7 млрд грн, из которых 24 млрд грн задекларировали 3770 миллионеров, проживающих в Украине.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно сообщению, доходы в объеме более 1 млрд грн задекларировали 4 гражданина Украины.
Как сообщал УНИАН, 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, полученных физическими лицами в 2012 году. Завершилась подача деклараций 1 мая. При этом работники органов власти, состоящие на государственной службе, должны были подать декларации до 1 апреля 2013 года.
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