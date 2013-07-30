В Одессе задержан «вор в законе» Гия Батумский
19:21, 30 июля 2013Общество
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В Одессе работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали 62-летнего «вора в законе», известного в криминальном мире под прозвищем «Гия Батумский».
Работники ГУБОП задержали «вора в законе» Гию Батумского / Фото: kriminal.lv
Неоднократно судимый мужчина прибыл на территорию Украины для обсуждения вопросов распределения сфер криминального влияния, сообщила сегодня пресс-служба ГУБОП.
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Сейчас "авторитет" уже выдворен за пределы Украины.
На сегодня решается вопрос о запрете ему въезда на следующие 5 лет.
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