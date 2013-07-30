Жители Луцка нашли преимущества потопа: купаются прямо у себя во дворах (видео)

Не всем жителям Луцка подтопление принесло дискомфорт и неудобства.

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Как сообщает ВолиньПост, некоторые жители областного центра Волыни пытаются найти в залитых водой дворах хоть какие-то преимущества. В частности, в сеть выложили видео, где парень проводит время в аквапарке, в который ливень превратил его двор.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 16.00 в Луцке началась сильная гроза, местами выпал град.

Район ЗАГСа, улицы Ветеранов, Конякина, Карпенка-Карого, проспект Соборности и другие заполнены водой.

На этих улицах практически парализовано движение легкового транспорта, маршрутные такси стоят с обеих сторон дороги. На некоторых участках сорвало люки, вода фонтаном била на улицу.