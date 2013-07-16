Завхоз «Артека» погорел на взятке
17:27, 16 июля 2013Общество
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В Крыму за взяточничество задержан начальник хозяйственного обеспечения «Артека».
Взяточник потребовал 2 тысячи долларов
Сотрудники УБОП и прокуратуры Крыма задержали исполняющего обязанности руководителя службы хозяйственного обеспечения ГП «Международный детский центр «Артек» при получении взятки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Установлено, что должностное лицо получило 2 тыс. дол. от предпринимателя за возможность беспрепятственного осуществления последним торговли на территории детского лагеря.
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Уголовное правонарушение квалифицированно по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).
Проводится следствие.
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