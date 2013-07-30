В Стаханове с братской могилы украли три бронзовых венка
15:18, 30 июля 2013Общество
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В г.Стаханов в Луганской области с памятника "Братская могила советских партизан и подпольщиков» неизвестные украли три бронзовых венка общим весом 40 кг.
С памятника украли бронзу. Фото с сайта: Стаханов
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, 29 июля в 07.10 в Стахановское ГУ ГУМВС с соответствующим заявлением обратилась дежурная Стахановского горисполкома.
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Данный факт занесен в Единые реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 297 УК Украины. Проводятся мероприятия по поиску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
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