Подростки-вандалы разбили 66 надгробий на еврейском кладбище (фото)
15:51, 28 апреля 2013Общество
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В Винницкой области подростки разгромили 66 памятников на старом еврейском кладбище.
В Виннице разгромили еврейское кладбище / Фото: 20minut.uа
В селе Джурин Шаргородского района Винницкой области задержаны подростки, которые ради развлечения разгромили 66 могил на старом еврейском кладбище.
Старый винницкое еврейское кладбище - в руинах / Фото: 20minut.ua
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, самому старшему из трех задержанных - 18 лет, остальным – по 14.
Объясняя свои действия, подростки заявили, что, проходя через кладбище, решили испытать на прочность могильные плиты.
Следственным отделом милиции начато уголовное производство по ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.
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