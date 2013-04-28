Подростки-вандалы разбили 66 надгробий на еврейском кладбище (фото)

В селе Джурин Шаргородского района Винницкой области задержаны подростки, которые ради развлечения разгромили 66 могил на старом еврейском кладбище.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, самому старшему из трех задержанных - 18 лет, остальным – по 14.

Объясняя свои действия, подростки заявили, что, проходя через кладбище, решили испытать на прочность могильные плиты.

Следственным отделом милиции начато уголовное производство по ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины.