МИД настоятельно рекомендует не ездить в Ливию

Учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью на территории Ливии, а также имеющиеся угрозы для жизни и здоровья наших соотечественников, которые возникают в этой связи, Министерство иностранных дел Украины настойчиво в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения Ливии до нормализации ситуации в этой стране.

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Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Также отмечается, что в случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливии по телефону: +21821 360 86 65/64, работающему круглосуточно, или звонить по телефону на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57.