Депутат просит Азарова прекратить издевательство

Речь идет о "грубом выселении" жителей Осламовского дома-интерната для престарелых и инвалидов (Виньковецкий район Хмельницкой области). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Как говорится в сообщении, 21 человек, в том числе 12 лежащих больных и три онкобольных, на расстояние в почти 100 км перевозили на грузо-пассажирских автомобилях "Газель" и "Соболь" с жесткими креслами. И это несмотря на уверения местных властей в том, что дом-интернат вообще не будут закрывать.

“Такое впечатление, что у власти нет других вопросов, кроме как сэкономить на содержании стариков. Сегодня их просто выбросили с их последнего места для жизни. Родных у них нет, двигаться они не могут”, - отмечает в своем обращении депутат.

Аналогичное обращение Бондарь направил на имя министра социальной политики Украины Наталии Королевской.

Кроме того, депутат-регионал отметил, что в июле получил формальную отписку от первого заместителя председателя Хмельницкой ОГА Вадима Гавришко, суть которой сводится к тому, что у местных властей нет возможности корректировать областной бюджет, поскольку следующая сессия областного совета состоится в сентябре-октябре 2013 года, поэтому не будет возможности своевременно начать отопительный сезон в указанном доме-интернате.

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В комментарии корреспонденту УНИАН начальник Департамента социальной защиты Хмельницкой ОГА Светлана Лукомская отметила, что транспортировка людей преклонного возраста проходила с максимальным вниманием и заботой и связана с решением сессии Хмельницкого облсовета от 28 марта 2013 года, который решил прекратить деятельность Осламовского дома-интерната для граждан преклонного возраста и инвалидов.

“Действительно, 26 июля из Осламовского дома-интерната мы переселили в другие дома-интернаты 22 ветерана войны и труда. Они доставлены без всяких проблем. Два человека (онкобольная и лежащая) перевезены в районную больницу, где получат соответствующую помощь. Перед транспортировкой пациентов дома-интерната осмотрел медик”, - объяснила она.

Лукомская заметила, что действующая материально-техническая база Осламовского дома-интерната не отвечает требованиям соответствующего Типового положения. Там нет душевой кабины, изолятора, санузлы – в ужасном состоянии. Еда, которая подавалась пациентам, была просрочена и непригодна к употреблению.

“В домах-интернатах, куда доставлены пожилые люди, они получили горячие обеды и были приятно удивлены улучшенными условиями пребывания”, - заявила представительница ОГА.

Что касается работников дома-интерната, то некоторая часть из них работала не на полную ставку. Несмотря на это, весь коллектив становится на учет в центр занятости, где будет получать ежемесячно до конца 2013 года возмещение в размере минимальной заработной платы.

“Если бы власти были категорически настроены закрыть это учреждение, то уволили бы всех работников без каких-либо объяснений. А так мы защитили их права”, - сказала Лукомская.

По ее словам, Осламовский дом-интернат для людей преклонного возраста и инвалидов до 1 апреля 2014 года местная власть будет перепрофилировать в стационарное отделение территориального центра. Для этого необходимо не менее полмиллиона гривень, подсчитала Лукомская. Средства рассчитывают выделить из областного бюджета.

Справка УНИАН. Согласно официальным данным Хмельницкой ОГА, в областном бюджете на 2013 год на содержание домов-интернатов для людей преклонного возраста и малолетних инвалидов предусмотрено 51 млн 460 тыс. грн, что на 938,7 тыс. грн (+1,9%) больше уточненных назначений прошлого года.

На начало года в области действовали 30 домов-интернатов для граждан преклонного возраста.